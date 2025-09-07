Бывший СССР
Пожар в здании кабмина в Киеве охватил более 1 тысячи квадратных метров

Глава МВД Клименко: Пожар в здании кабмина в Киеве охватил более 1 тыс квадратов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine in Kyiv city / Handout / Reuters

Пожар в здании кабинета министров Украины в Киеве охватил более 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил глава внутренних дел страны Игорь Клименко в Telegram-канале.

В посте министр подчеркнул, что пожарным уже удалось локализовать возгорание. Клименко отметил, что тушение пламени продолжается.

До этого российский военкор Юрий Котенок заявил, что о серьезном ущербе говорить не приходится после прилета по зданию кабмина в Киеве.

Он опубликовал фотографию, на которой видно, что у здания в Киеве загорелись верхние этажи.

Утром 7 сентября стало известно, что в Киеве загорелось здание кабинета министров.

Еще раньше сообщалось, что армия России наносит по объектам Вооруженных сил Украины комбинированный удар. Предположительно, четыре крылатые ракеты 9М728 «Искандер-К» попали по цели в Киеве.

