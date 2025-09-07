Стали известны подробности встречи Путина с Моди в Китае

Зарубин: Путин уступил премьеру Индии Моди свое место в президентском Aurus

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди ехали к месту двусторонней встречи в китайском городе Тяньцзинь на автомобиле Aurus. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Российский лидер уступил свое место в президентском автомобиле главе индийского правительства, уточнил репортер. Пока дверь машины была открыта, Моди попросил Путина сделать совместную фотографию «для истории», пояснил Зарубин. На опубликованном журналистом видео также видно, как премьер-министр Индии с интересом осматривает салон президентского Aurus.

Двусторонняя деловая встреча Путина и Моди состоялась 1 сентября. Обсуждения лидеров двух стран проходили в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Президент России отмечал, что целью этой организации, в состав которой, помимо РФ и Индии, входят Китай и другие развивающиеся страны, не является противостояние другим мировым блокам.

Ранее американская газета The Wall Street Journal, подводя итоги прошедшего в КНР саммита, пришла к выводу, что единство лидеров России, Индии и Китая, продемонстрированное ими в Тяньцзине, может стать серьезным вызовом для внешней политики президента США Дональда Трампа. Попытки Вашингтона сдержать Пекин на этом фоне могут оказаться неубедительными.

