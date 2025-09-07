Украинский защитник ПСЖ Забарный ответил на вопрос об общении с Сафоновым

Украинский защитник ПСЖ Забарный отказался говорить об общении с Сафоновым

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный отказался говорить об отношениях с российским одноклубником Матвеем Сафоновым. Слова игрока приводит сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Забарному задали вопрос об общении с Сафоновым, но он ушел от ответа. «Я уже говорил об этом в интервью. Если хотите, можете найти и посмотреть. Сейчас я полностью сфокусирован на сборной. Давайте говорить о сборной Украины», — сказал защитник.

5 сентября украинцы стартовали в отборе на чемпионат мира-2026. В матче группы D европейской квалификации они проиграли французам — 0:2. Забарный провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

1 сентября в интервью L'Equipe Забарный рассказал о взаимоотношениях с Сафоновым. Украинец отметил, что должен взаимодействовать с россиянином на тренировках и будет выполнять свои обязательства перед клубом.

Забарный подписал контракт с ПСЖ 12 августа. Изначально сообщалось, что украинец отказывается переходить в парижский клуб из-за Сафонова. В связи с этим руководство команды предлагало россиянину другие варианты продолжения карьеры, но он предпочел остаться в Париже.