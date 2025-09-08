Спорт
12:07, 8 сентября 2025Спорт

Лавров рассказал о возможном матче между сборными России и США по футболу

Сергей Лавров заявил о возможном матче между сборными России и США по футболу
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможном товарищеском матче между сборными России и США по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского министра, такая возможность обсуждается в некоторых кругах. Он добавил, что дискуссия о возможной игре ведется в том числе в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность приезда Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году. Он допустил такое развитие событий.

В марте о возможном матче с США высказался и главный тренер сборной России Валерий Карпин. Он отметил, что такая игра была бы ему интересна.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

