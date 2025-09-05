Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Грузия
2:3
Завершен
Турция
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Польша
69:70
Завершен
Бельгия
ЧЕ-2025 (м)|Группа D. 5-й тур
Словакия
2:0
Завершен
Германия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 1-й тур
Болгария
0:3
Завершен
Испания
ЧМ-2026 — Европа|Группа E. 1-й тур
Нидерланды
1:1
Завершен
Польша
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 5-й тур
07:47, 5 сентября 2025Спорт

Песков оценил возможность приезда Путина в США на ЧМ-2026 по футболу

Песков допустил возможность приезда Путина на ЧМ-2026 по футболу в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) оценил возможность приезда Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году. Его слова приводит РИА Новости.

Песков допустил, что Путин может приехать на ЧМ-2026 по футболу в США, если его пригласит президент страны Дональд Трамп. «Почему бы и нет», — отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что может пригласить Путина на чемпионат мира, финальная часть которого пройдет в том числе в Соединенных Штатах. «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — заявил Трамп.

Путин стал первым российским лидером, посетившим Аляску. Его поездка в этот штат на встречу с Трампом состоялась 15 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские правительства были ошеломлены». США планируют отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

    Песков ответил на вопрос о сроках оглашения Путиным послания Федеральному собранию

    Тревел-блогерша описала узбекских женщин фразой «восхищаюсь, но жить так не смогу»

    Путин призвал не верить прогнозам специалистов из интернета

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Песков оценил возможность приезда Путина в США на ЧМ-2026 по футболу

    Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР

    Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор

    Путин предложил запустить единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике

    В Android появится полезная функция

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости