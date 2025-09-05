Песков оценил возможность приезда Путина в США на ЧМ-2026 по футболу

Песков допустил возможность приезда Путина на ЧМ-2026 по футболу в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) оценил возможность приезда Владимира Путина на чемпионат мира по футболу в США в 2026 году. Его слова приводит РИА Новости.

Песков допустил, что Путин может приехать на ЧМ-2026 по футболу в США, если его пригласит президент страны Дональд Трамп. «Почему бы и нет», — отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что может пригласить Путина на чемпионат мира, финальная часть которого пройдет в том числе в Соединенных Штатах. «Он может приехать, а может и не приехать в зависимости от того, что случится», — заявил Трамп.

Путин стал первым российским лидером, посетившим Аляску. Его поездка в этот штат на встречу с Трампом состоялась 15 августа.