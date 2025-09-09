Из жизни
19:21, 9 сентября 2025Из жизни

89-летний мужчина не заплатил за такси, избил водителя и сбежал

В Японии 89-летний мужчина не заплатил 30 тысяч йен за такси и избил водителя
Никита Савин
Никита Савин

Фото: STRINGER Japan / Reuters

Пожилой мужчина из японской префектуры Хиросима не заплатил за поездку в такси, а затем избил водителя. Об этом сообщает TV Asahi.

Инцидент произошел ночью в субботу, 6 сентября, в городе Этадзима. 89-летний Юкио Миура поймал такси в центре и начал кататься по городу. Через два с половиной часа он попросил отвезти его в порт. Когда автомобиль прибыл на место назначения, пассажир набросился на 64-летнего водителя, несколько раз ударил его кулаком в лицо и сбежал, не заплатив почти 30 тысяч иен (16,6 тысячи рублей) за поездку.

Таксист вызвал полицию и вскоре Миуру задержали на улице. Во время допроса пожилой мужчина частично признал вину. «Я действительно брал такси, но не помню, чтобы избивал водителя», — заявил японец.

Таксист получил легкие травмы. Он заявил, что от Миуру во время поездки пахло спиртным. Какое наказание может грозить 89-летнему правонарушителю, не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Японии пожилые муж и жена отбились от грабителей. Для этого они использовали клюшки для гольфа и спрей от насекомых.

.
    Все новости