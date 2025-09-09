Фитнес-тренер назвал топ-5 упражнений для офисных работников

Фитнес-тренер Денис Рябков назвал топ-5 упражнений для ведущих малоподвижный образ жизни людей. Его слова приводит «Пятый канал».

По его словам, все упражнения можно выполнять в офисе. Для этого понадобятся офисные стол и стул, а также две бутылки воды. Тренер рекомендовал делать отжимания от возвышенности, приседания, обратные отжимания, подъем веса перед собой и классические прыжки «ноги врозь, руки врозь».

Рябков также рассказал, что любую тренировку нужно начинать с разминки. «Комплекс из пяти упражнений выполняйте в пять кругов, но не все подряд. Например, первый — утром после прихода на работу, второй — перед обедом, третий — после обеда, и последние два — в конце рабочего дня», — отметил специалист.

Ранее врач-невролог Фатима Магомедова назвала полезные и безопасные альтернативы бегу. Она рекомендовала обратить внимание на пешие прогулки.