Форварда СКА дисквалифицировали за неприличный жест

Форварда СКА Бландизи дисквалифицировали на один матч за неприличный жест

Канадского форварда петербургского хоккейного клуба СКА Джозефа Бландизи дисквалифицировали сроком на один матч за демонстрацию неприличного жеста. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо». «Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Джозефа Бландизи по п.1.30. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к Судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении.

31-летний Бландизи перешел в СКА в августе 2025 года. До этого спортсмен выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Нью-Джерси Девилз», «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз».

