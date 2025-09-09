Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
4:3
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
1:0
2-й период
live
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Азербайджан
0:1
2-й тайм
live
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Спартак
0:2
Перерыв
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
2:0
2-й период
live
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
1:0
2-й период
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Исландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Сербия
Сегодня
21:45 (Мск)
Англия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 6-й тур
Венгрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Португалия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 2-й тур
19:49, 9 сентября 2025Спорт

Форварда СКА дисквалифицировали за неприличный жест

Форварда СКА Бландизи дисквалифицировали на один матч за неприличный жест
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: «Российский хоккей: КХЛ» / VK

Канадского форварда петербургского хоккейного клуба СКА Джозефа Бландизи дисквалифицировали сроком на один матч за демонстрацию неприличного жеста. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо». «Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Джозефа Бландизи по п.1.30. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к Судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении.

31-летний Бландизи перешел в СКА в августе 2025 года. До этого спортсмен выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Нью-Джерси Девилз», «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что нападающего «Интер Майами» Луиса Суареса дисквалифицировали на шесть матчей за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс». При этом не исключается, что уругваец столкнется с дополнительными санкциями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Классическая схема». Скандального военблогера обвинили в воровстве при закупках для СВО. Он был советником курского губернатора

    Стало известно о смерти четырех мигрантов на объекте российского музея

    Часть жителей Красногорска остались без электричества после сноса горнолыжного курорта

    Сабрина Карпентер в бюстгальтере вышла на публику

    Названы последствия ударов Израиля по Катару для сектора Газа

    Белоруссия заявила протест Польше из-за закрытия границы

    Мостовой отреагировал на признание футбольного клуба «Химки» банкротом

    В Европе указали на попытки НАТО сорвать мирные инициативы по Украине

    В Москве взлетела стоимость аренды жилья

    НЛО временно парализовал работу крупного аэропорта в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости