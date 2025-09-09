Форварда СКА дисквалифицировали за неприличный жест

Канадского форварда петербургского хоккейного клуба СКА Джозефа Бландизи дисквалифицировали сроком на один матч за демонстрацию неприличного жеста. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо». «Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Джозефа Бландизи по п.1.30. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к Судье или любому лицу), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении.
31-летний Бландизи перешел в СКА в августе 2025 года. До этого спортсмен выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Нью-Джерси Девилз», «Анахайм Дакс» и «Питтсбург Пингвинз».
Ранее сообщалось, что нападающего «Интер Майами» Луиса Суареса дисквалифицировали на шесть матчей за плевок в сотрудника «Сиэтл Саундерс». При этом не исключается, что уругваец столкнется с дополнительными санкциями.