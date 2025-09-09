Футбольный клуб «Химки» признали банкротом

Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Долг футбольного клуба перед налоговыми службами составил около 450 миллионов рублей. В июне 2025 года «Химки» из-за недостатка финансирования не смогли пройти лицензирование для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) и приостановили свою деятельность.
Юрист «Химок» отметил, что клуб не сможет заниматься спортивной деятельность четыре года. Это связано с ограничениями по футбольному законодательству.
Ранее стало известно, что у клуба появилась задолженность перед сотрудниками по зарплатам. В частности, бывший главный тренер «Химок» Франк Артига пригрозил клубу отправить жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА), если ему не будет выплачен долг по зарплате.
До этого бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская назвала причину участившихся скандалов в футболе. По ее мнению, это связано с нехваткой денег у клубов.