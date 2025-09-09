Футбольный клуб «Химки» признали банкротом

Арбитражный суд признал подмосковный футбольный клуб «Химки» банкротом

Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Долг футбольного клуба перед налоговыми службами составил около 450 миллионов рублей. В июне 2025 года «Химки» из-за недостатка финансирования не смогли пройти лицензирование для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) и приостановили свою деятельность.

Юрист «Химок» отметил, что клуб не сможет заниматься спортивной деятельность четыре года. Это связано с ограничениями по футбольному законодательству.

Ранее стало известно, что у клуба появилась задолженность перед сотрудниками по зарплатам. В частности, бывший главный тренер «Химок» Франк Артига пригрозил клубу отправить жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА), если ему не будет выплачен долг по зарплате.

До этого бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская назвала причину участившихся скандалов в футболе. По ее мнению, это связано с нехваткой денег у клубов.