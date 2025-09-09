Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Названа дата начала продаж iPhone 17

Apple начнет продавать новые iPhone 17 и 17 Pro 19 сентября
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Apple

Компания Apple начнет принимать предварительные заказы на iPhone 17 в ближайшую пятницу. Об этом стало известно на презентации, запись которой доступна на сайте корпорации.

По традиции, IT-гигант откроет прием предзаказов на устройства в ближайшую после презентации пятницу. В этом году оставить предзаказ можно будет 12 сентября. В продаже по всему миру iPhone 17 появится в пятницу, 19 сентября. Сторонние ретейлеры — в том числе российские — назовут точную дату поступления новых смартфонов позже.

В российских торговых сетях предсказывают появление новых девайсов Apple в продаже до конца сентября. В «М.Видео-Эльдорадо», МТС, «Мегафоне» и других компаниях пообещали открыть сбор предзаказов на устройства сразу после анонса iPhone 17.

Ранее россиянам объяснили, что смартфоны без предустановленного российского программного обеспечения (ПО) будут считаться некачественными и их можно будет вернуть. Согласно требованиями, гаджеты должны быть обеспечены российскими приложениями — в том числе RuStore.

