10:57, 9 сентября 2025Спорт

Канадский хоккейный тренер рассказал о пугающем его русском языке

Канадский хоккейный тренер Робитайл: Русский язык немного пугает
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: страница ХК «Омские Крылья» во «ВКонтакте»

Главный тренер клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Омские крылья» Луи Робитайл рассказал об успехах в изучении русского языка. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

Канадец отметил, что поначалу русский язык немного пугает. «Буквы другие, непривычные. Я сам быстро говорю на французском и английском, но мне кажется, что здесь, когда люди общаются, они разговаривают еще быстрее», — заявил специалист.

Тренер добавил, что начинает улавливать некоторые слова на русском в разговоре. «Сам говорить, конечно, не могу, но стараюсь. Я буду стараться очень усердно», — пообещал Робитайл.

Ранее американский баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубани» Джеремайя Мартин назвал самую необычную для него вещь в России. Игрок выделил русский язык.

    Все новости