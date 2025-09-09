Курс евро в России достиг максимума с середины февраля

Официальный курс евро в России превысил 98 рублей впервые с 13 февраля

Руководство Центробанка (ЦБ) подняло официальный курс евро в России до максимума с середины февраля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки европейской валюты в среду, 10 сентября, составят примерно 98,03 рубля. В последний раз официальный курс евро в стране находился на столь высоком уровне 13 февраля 2025 года. Во вторник, 9 сентября, котировки составляли около 96,57 рубля. Таким образом, ЦБ поднял курс евро на 1,46 рубля.

Ранее Банк России повысил официальный курс доллара до многомесячного максимума. Котировки американской валюты 10 сентября составят 83,24 рубля. В последний раз курс доллара в России поднимался выше 83 рублей 12 апреля 2025 года. Котировки китайского юаня, в свою очередь, повысили примерно на 22 копейки — с 11,47 до 11,69 рубля.

Аналитики связывают резкое ослабление курса российской валюты к ведущим мировым расчетным единицам с рядом факторов. К числу основных причин эксперты относят ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ, восстановление спроса на валюту на фоне увеличения импорта и возможную отмену обязательной продажи валютной выручки российских экспортеров.

На дальнейшее соотношение сил в паре «доллар — рубль», отмечала старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, также будет оказывать влияние снижение цен на основные категории российской экспортной продукции, включая нефть. При таком раскладе она не исключила, что осенью курс американской валюты сможет пробить психологическую отметку в 100 рублей. В этом случае, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, котировки доллара вернутся к оптимальному для отечественных экспортеров коридору.

