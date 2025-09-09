Медведева порассуждала о возможном возобновлении карьеры

Евгения Медведева заявила, что не собирается возобновлять спортивную карьеру

Бывшая российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему не собирается возобновлять спортивную карьеру. Об этом она рассказала в шоу «Каток», запись которого доступна на YouTube.

По словам Медведевой, возвращаться в фигурное катание она не намерена, поскольку больше не сможет побороться за победу на Олимпийских играх. «Зачем возвращается Медведева? Олимпиаду выигрывать! Я не собираюсь больше выигрывать Олимпиаду, я этого просто не смогу сделать. Во-первых, мне оно не надо, во-вторых, это чисто физически и теоретически невозможно, это никому абсолютно не нужно», — заявила она.

Ранее Медведева дала совет соотечественникам, которые будут участвовать в отборе на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. По мнению экс-спортсменки, российским фигуристам не надо думать об ответственности, а просто показать то, на что они способны.

25-летняя Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх — 2018 фигуристка завоевала две серебряные медали: в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что завершила карьеру.