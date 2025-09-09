Отец четыре года скрывался с украденными детьми в глуши и устроил перестрелку с полицией

В Новой Зеландии застрелили отца, четыре года скрывавшегося с детьми в глуши

В Новой Зеландии не стало отца, четыре года скрывавшегося в глуши с собственными детьми, которых он украл у их матери. Об этом сообщает The Guardian.

Том Филлипс исчез с тремя детьми в декабре 2021 года. Впервые их заметили только спустя три года, но так и не смогли найти. 8 сентября 2025 года полиция приехала к сельскому магазину после сообщения о краже со взломом. Сотрудникам полиции удалось выследить виновников: они, мужчина и мальчик, пытались скрыться на квадроцикле.

Во время погони водитель квадроцикла устроил перестрелку с полицейскими. Он ранил одного из правоохранителей и сам получил пулю. Его не стало на месте. Полицейские опознали вора как Филлипса, а сопровождающего его мальчика как его ребенка. Сразу после они отправились на поиски двух оставшихся детей. Их нашли в лагере посреди дикой местности. Отмечается, что они выглядели здоровыми. В лагере полицейские обнаружили квадроциклы, накрытые одеялами, и огнестрельное оружие.

Мать похищенных детей почувствовала облегчение, узнав, что ее семья нашлась. Тем не менее она выразила сожаление, что все закончилось трагедией. «Мы всегда надеялись, что дети могут быть возвращены мирным и безопасным для всех вовлеченных способом», — сказала она.

Ранее сообщалось, что 45-летний мужчина из США инсценировал собственное утопление в озере, чтобы оставить жену и троих детей и встретиться с любовницей в Грузии. Суд округа Грин-Лейк приговорил его к 89 дням тюрьмы — именно столько дней полиция потратила на поиски.