Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
3:3
3-й период
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Азербайджан
Сегодня
19:00 (Мск)
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Исландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Сербия
Сегодня
21:45 (Мск)
Англия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 6-й тур
Венгрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Португалия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 2-й тур
17:58, 9 сентября 2025Спорт

Овечкин провел первую тренировку перед началом сезона в НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин провел первую тренировку до начала сезона в НХЛ
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Российский капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел первую тренировку перед началом сезона-2025/26 в лиге. Видео с тренировки поделился спортивный журналист Сэмми Силбер в социальной сети X.

Силбер выложил ролик, на котором Овечкин тренирует броски по воротам. «Пробная тренировка Овечкина», — подписал журналист публикацию.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов озвучил пожелание Овечкину перед началом нового сезона в НХЛ. Он пожелал Овечкину добиться новых успехов в карьере, в частности, выиграть Кубок Стэнли.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, это его первый и единственный клуб за карьеру в НХЛ. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Действующий контракт 39-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Классическая схема». Скандального военблогера обвинили в воровстве при закупках для СВО. Он был советником курского губернатора

    ХАМАС обсуждало инициативу Трампа во время удара Израиля

    Корабль «Прогресс МС-30» отстыковали от МКС

    Путин объяснил свой приезд на первую в России федеральную территорию

    Рост российской экономики объяснили четырьмя главными причинами

    Парикмахеры раскрыли секрет смены цвета волос Кейт Миддлтон

    В Европе раскрыли размер финансовой помощи Украине с 2022 года

    Польша прогнала белорусского дипломата

    Украина во время поездки Путина в Сочи запустила через Черное море беспилотники

    Названы особенности дронов «Лютый» ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости