Овечкин провел первую тренировку перед началом сезона в НХЛ

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин провел первую тренировку до начала сезона в НХЛ

Российский капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел первую тренировку перед началом сезона-2025/26 в лиге. Видео с тренировки поделился спортивный журналист Сэмми Силбер в социальной сети X.

Силбер выложил ролик, на котором Овечкин тренирует броски по воротам. «Пробная тренировка Овечкина», — подписал журналист публикацию.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов озвучил пожелание Овечкину перед началом нового сезона в НХЛ. Он пожелал Овечкину добиться новых успехов в карьере, в частности, выиграть Кубок Стэнли.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, это его первый и единственный клуб за карьеру в НХЛ. В 2018 году Овечкин вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. Действующий контракт 39-летнего Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/2026.