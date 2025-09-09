Пенсионер из Подмосковья выиграл в лотерею 33 млн рублей после совета кассирши

Пожилой житель Подмосковья Анатолий выиграл в лотерею более 33 миллионов рублей. Билеты ему посоветовала купить кассирша.

Анатолий рассказал, что купил лотерейные билеты во время обычного похода в магазин. Кассирша посоветовала ему взять три билета, и один из них оказался счастливым. При этом мужчина признался, что редко участвует в лотереях. «А сейчас ситуация финансовая непростая, подумал: "чем черт не шутит" — и купил. Да, черт иногда шутит», — отметил Анатолий.

Это не первая удача в жизни Анатолия: в прошлом, еще в советское время, он выигрывал 300 рублей. Тогда это считалось крупной суммой.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Счастливчик рассказал, на что потратит выигрыш

Мужчина признался, что обещал кассирше часть выигрыша. «Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже», — рассказал победитель.

Пенсионер рассказал, что потратит часть выигрыша на завершение строительства дачи на Черном море. Он также планирует помочь сыну с постройкой дома в Подмосковье и купить дочери машину.

Фото: LuisMiguelEstevez / Shutterstock / Fotodom

Анатолий стал одним из трех счастливчиков, победивших в лотерее «Мечталлион». Они разделили суперприз в размере 100 миллионов рублей.

Россияне раскрыли секреты победы в лотерею

Астрология и нумерология помогли жительнице Самары по имени Елена разбогатеть на 4,3 миллиона рублей в онлайн-лотерее. По словам женщины, возможность выиграть в лотерею она увидела в своей натальной карте. Она объяснила, что в ее карте оказалась удачная связка астрологических домов.

Наталья Жукова из Волгоградской области стала обладательницей суперприза лотереи в августе 2023 года. Ее выигрыш составил 118,2 миллиона рублей. По ее словам, главный секрет — позволить себе мечтать и не бояться перемен. «Я, честно скажу, не верила. Это было так — "вдруг повезет". И вдруг — повезло!» — добавила она.

В свою очередь, Ольга из Вологодской области выиграла в лотерею 11 миллионов рублей и объяснила свою удачу собранными кошачьими усами. «Давно еще мама говорила, что кошачьи усы приносят удачу», — объяснила она.

Другая россиянка из Коврова выиграла миллион рублей в лотерею и объяснила свое везение хорошим отношением к кошкам, которых она приютила. Так, Елена приобрела билет 13 марта в конце своего рабочего дня и не сразу стерла защитный слой.