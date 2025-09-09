Наука и техника
Массовой поломке компьютеров на Windows нашли объяснение

The Verge: SSD-накопители начали ломаться из-за драйверов, а не из-за Windows
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Проблемы с SSD-накопителями в компьютерах с Windows чаще всего происходят из-за устаревшего программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты напомнили, что в конце лета пользователи Windows начали жаловаться, что последнее обновление операционной системы (ОС) вывело из строя SSD в их компьютерах. Позже в Microsoft заявили, что проблема не связана с апдейтом ОС. В начале сентября специалисты Phison US, которая выпускает контроллеры для SSD, нашли объяснение фактам массовой поломки накопителей.

По их словам, твердотельный диск может выйти из строя или начать работать на пониженной скорости из-за устаревшей версии прошивки. По словам главы Phison US Майкла Ву, все случаи временного выхода из строя SSD были связаны с тем, что они работали под управлением устаревших драйверов. Специалист посоветовал пользователям обновить ПО и установить актуальную версию BIOS.

Ву заметил, что с технической точки зрения SSD-накопители и обновления Windows являются исправными, но работу компьютера может нарушить старая версия драйверов. Журналисты The Verge признали, что Microsoft не виновата в сбоях SSD, однако из-за репутации компании пользователи первым делом обвинили во всем Windows.

Ранее в компаниях HD и Dell признали, что около половины персональных компьютеров в мире продолжают работать под управлением Windows 10.

