Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Азербайджан
Сегодня
19:00 (Мск)
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Исландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Сербия
Сегодня
21:45 (Мск)
Англия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 6-й тур
Венгрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Португалия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 2-й тур
09:18, 9 сентября 2025Спорт

Тренер сборной Португалии высказался о шансах Роналду сыграть на чемпионате мира-2026

Мартинес заявил об отсутствии у Роналду долгосрочных целей, говоря о ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о шансах капитана команды Криштиану Роналду сыграть на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает ESPN.

Специалист отметил, что у форварда нет долгосрочных целей. «Он хочет быть лучшим каждый день. Он сосредоточен на текущем моменте. Он живет изо дня в день, как молодой игрок, который играет впервые», — заявил Мартинес.

6 сентября 40-летний Роналду принял участие в отборочном матче чемпионата мира-2026 против Армении. Португалец забил два мяча и помог своей команде одержать крупную победу (5:0).

Ранее форвард сборной Аргентины Лионель Месси допустил, что не сыграет на ЧМ-2026, на который его команда уже квалифицировалась. Вместе с национальной командой он участвовал в пяти чемпионатах мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предложила США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций

    Хиддинк призвал ФИФА устроить турнир с участием России, США и Украины

    Названы сроки продажи аэропорта «Домодедово»

    Охранника задержали за мужеложство со школьником в российском регионе

    Платье вынудило популярную блогершу пролежать в машине час

    Просыпающихся в мокрых простынях людей предупредили о тяжелых болезнях

    Мучившим девочек-подростков россиянкам избрали меру пресечения

    В России заявили о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников

    Крымский мост временно перекрыли

    В Германии указали на неспособность Украины одержать победу над Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости