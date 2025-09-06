Два мяча Роналду помогли Португалии разгромить Армению в отборе на чемпионат мира

Сборная Португалии разгромила Армению в матче отбора на чемпионат мира — 5:0

Сборная Португалии разгромила команду Армении в отборе на чемпионат мира 2026 года благодаря двум мячам Криштиану Роналду. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча первого тура группы F европейской квалификации прошла в Ереване и завершилась победой гостей со счетом 5:0. На 10-й минуте отличился Жоау Феликс, на 21-й мячом отметился Роналду, на 32-й минуте мяч в сетку ворот Армении отправил защитник Жоау Канселу. Во втором тайме еще по голу забили Роналду (46-я) и Феликс (61-я).

Роналду забил 139-й и 140-й мячи за сборную в карьере. Он является абсолютным рекордсменом по этому показателю. У его ближайшего преследователя аргентинца Лионеля Месси 119 мячей.

Ранее сообщалось, что сборная Италии обыграла сборную Эстонии в домашнем матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу. Игра прошла на стадионе «Джевисс» в Бергамо и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев поля.