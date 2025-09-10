Экономика
12:57, 10 сентября 2025Экономика

Евросоюз пообещал Украине многомиллиардный военный кредит

Фон дер Ляйен пообещала Украине кредит на €6 млрд на разработку новых БПЛА
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom

Власти Евросоюза (ЕС) работают над выделением Украине нового военного кредита на общую сумму в 6 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в резиденции Европарламента в Страсбурге. Ее слова приводит ТАСС.

Эти денежные средства, отметила она, руководство ЕС планирует предоставить Киеву под проценты для совместной разработки новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В дальнейшем их можно будет использовать для обороны и нанесения ударов по целям в российских регионах.

В настоящее время, добавила Фон дер Ляйен, ведется работа по созданию профильного альянса, в который могут войти оборонные предприятия как из европейских стран, так и с Украины. «Мы можем использовать наши промышленные возможности для поддержки Украины в этой войне беспилотников», — резюмировала глава ЕК.

Ранее она призвала европейские страны навсегда отказаться от импорта российских энергоресурсов. Продолжение поставок нефти и газа из РФ в регион приводит к пополнению федерального бюджета России и, как следствие, — к затягиванию боевых действий на территории Украины. Кроме того, подобного рода закупки вредны для экологии стран ЕС, так как углеводороды, поставляемые из РФ, являются «грязными». Вместо них Фон дер Ляйен посоветовала государства блока активнее переходить на возобновляемые источники энергии, включая атомную генерацию. Все это позволит укрепить энергобезопасность региона, заключила она.

