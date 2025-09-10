Объявлены цены iPhone 17 в России

«М.Видео», МТС и другие ретейлеры начали собирать предзаказы на iPhone 17

Российские ретейлеры назвали цены на смартфоны серии iPhone 17. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В «М.Видео-Эльдорадо» оценили iPhone 17 в 108 тысяч рублей, Air — 135 тысяч рублей, 17 Pro — 160 тысяч рублей, 17 Pro Max — 180 тысяч рублей. В МТС стоимость iPhone 17 начинается со 110 тысяч рублей, iPhone Air оценили в 145 тысяч рублей. Флагманские 17 Pro и 17 Pro Max будут стоить 165 и 185 тысяч рублей соответственно.

Также сбор предзаказов начал сервис CDEK.Shopping. В компании объявили, что стартовый iPhone будет стоить с доставкой из-за рубежа около 90 тысяч рублей. Флагманские 17 Pro и 17 Pro Max будут доступны за 138 и 157 тысяч рублей соответственно, ультратонкий iPhone Air — 120 тысяч рублей. Сразу после окончания презентации iPhone 17 в «Яндекс Маркете» заявили, что стартовая модель обойдется в 110 тысяч рублей. Аппараты Air и 17 Pro будут стоить от 135 и 152 тысяч рублей соответственно.

Анонс новых смартфонов Apple состоялся 9 сентября. Компания обновила свои классические смартфоны, выпустив им на смену iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Также IT-гигант представил совершенно новый iPhone Air с ультратонким корпусом.

10 сентября российские торговые сети начали принимать предзаказы на аксессуары Apple. В ближайшие недели в продаже появятся умные часы Apple Watch Series 11, Watch Series SE и Watch Ultra 3, а также наушники AirPods Pro 3.