НАСА обнаружило признаки жизни на Марсе

НАСА сообщило об обнаружении признаков жизни на Марсе в древности

В ходе миссии ровера Perseverance были обнаружены признаки жизни на Марсе в древности. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель научных программ НАСА Никола Фокс.

«Это своего рода оставшийся след. Это не сама жизнь. И безусловно, это могло быть связано с древней жизнью. Это могло существовать миллиарды лет назад, но никак не сегодня», — заявила специалист.

Фокс отметила, что открытие — признаки биосигнатуры древних микробов на марсианском камне — было сделано при помощи ровера Perseverance, запущенного в первый срок президентства Дональда Трампа.

В июне в журнале Nature Astronom появилось исследование, согласно которому толстые слои марсианской глины могли быть безопасным и стабильным местом для появления жизни в далеком прошлом.

В ноябре в журнале Scientific Reports была опубликована статья о том, что на Марсе в древности мог существовать огромный океан.