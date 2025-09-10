Обвиненный в отмывании денег на СВО военблогер похвастался участием в операции «Поток»

Обвиненный в отмывании денег на СВО Алехин заявил об участии в операции «Поток»

Военблогер Роман Алехин, которого обвинили в отмывании денег на помощи бойцам специальной военной операции (СВО), похвастался участием в операции «Поток» в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

«За операцию "Поток" все получили награды, а я, кто был на трубе, ничего не получил вообще. Только пять уколов детокса в вену, потому что отравился... Я был замполитом Аида. Я был на трубе ночью перед началом операции и оставался там до конца», — рассказал Алехин.

Утверждается, что у военблогера сохранилось фото с места событий, но на нем он запечатлен без оружия. Алехин также объяснил, что участие в операции стало для него «диким военным везением». Там он якобы налаживал работу IT для штаба, организовывал поставку экранов для дронов и аккумуляторов.

Кто такой Роман Алехин и в чем его обвиняют? Алехин — военный блогер и бизнесмен из Курска. Он являлся советником экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, который признался в хищении средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной. В марте 2025 года Алехин заключил контракт с Минобороны и начал служить в спецназе «Ахмат». Через 23 дня он расторг договор и назвал его подписание ошибкой. Блогер попадал в скандал с покупкой дорогостоящего электрокара Zeekr. Военблогеры утверждали, что он купил машину на деньги, которые собирал на помощь фронту. Но Алехин отвечал, что может позволить себе такой автомобиль, так как является богатым человеком. 9 сентября в сети появилось видео, на кадрах которого «человек, похожий на Алехина», рассказывает о схеме, включающей его благотворительный фонд, завышенный объем поставок гумпомощи на спецоперацию и откат в 50 миллионов рублей.

Операция «Поток» прошла во время боев за курский город Суджа. Вооруженные силы России, передвигаясь по газовой трубе, за два дня преодолели 15 километров и 750 метров. 22 марта в Telegram-канале Алехина появились сообщения о его увольнении из спецназа «Ахмат». Военблогер написал, что каждый должен заниматься своим делом, а в гражданском секторе от него будет больше пользы.

«Да, я пообещал когда-то в эмоциональном разговоре с Апти Алаудиновым заключить контракт, и я сделал это, потому что не мог соврать другу и самому уважаемому генералу», — утверждал Алехин.

Ранее в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждает отмывание денег на помощи участникам спецоперации. Во время разговора он изложил собеседнику преступную схему. Затем Алехин опубликовал обращение в своем Telegram-канале. В посте он пообещал все объяснить и ответить на все вопросы, отметив, что скрывать ему нечего.