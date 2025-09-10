Россия
Опубликованы кадры из атакованного беспилотниками и безэкипажными катерами Новороссийска

Появились кадры из Новороссийска, атакованного БПЛА и безэкипажными катерами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Новороссийска, который был атакован беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами (БЭК). Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах, снятых из окна многоквартирного дома у побережья Черного моря, слышен звук сирены, предупреждающей об опасности. Взрывов или вспышек на ролике не видно.

В ночь на среду, 10 сентября, мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об атаке беспилотников на прибрежный город. Через несколько часов стало известно, что в городе также отражают атаку безэкипажных катеров.

По данным Минобороны, за ночь над Краснодарским краем сбили 11 беспиотников. Еще 15 переватили над омывающим регион Черным морем. Всего ночью под удар попали 13 регионов, над которыми сбили 122 беспилотника.

