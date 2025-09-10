Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:01, 10 сентября 2025РоссияЭксклюзив

Политолог назвал ставшую угрозой страну-соседа России

Военный эксперт Глазунов: Финляндия в составе НАТО стала реальной угрозой России
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Leon Neal / Getty Images

Финляндия, получив независимость от России, всегда воевала против нее и сейчас в составе НАТО представляет собой реальную угрозу, считает политолог, военный эксперт Олег Глазунов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия может готовить плацдарм для нападения на Россию. По его словам, НАТО вовлечен в этот процесс и интенсивно осваивает сушу, море, воздух, космос и киберпространство.

Политолог отметил, что соседняя страна вступила в НАТО, чтобы быть частью военного блока, значит можно ожидать, что это будет использовано как плацдарм для удара по России. Глазунов пояснил, что в сегодняшнем конфликте на Украине НАТО имеет свои интересы, в которые не входит победа России, а значит они готовы и сами развязать войну.

«Финляндия вступила в военный блок, она уже изначально реальная угроза, от нее можно ожидать все что угодно. И финны всегда нас недолюбливали, хотя Финляндия была до того, как стать частью России, частью Швеции. И в принципе независимость Финляндии дали не шведы, а именно советская Россия. Непонятно только, почему они на нас взъелись и постоянно воспринимают нас как врага. Мы хотим дружить с Финляндией, а они не хотят с нами дружить», — заключил политолог.

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года вместе со Швецией после того, как в мае 2022 года подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. На территорию страны впоследствии начала вводиться военная инфраструктура, на что в Кремле пообещали принять все меры безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Выявлен неожиданный «омолаживающий» эффект популярного препарата

    США заключили многомиллиардный контракт на разработку беспилотника MQ-9

    Россиян предупредили о последствиях проживания в неприватизированной квартире

    Фон дер Ляйен выступит с обращением о положении дел в ЕС

    Некоторым россиянам разрешат оформить кредитные каникулы с 1 октября

    Путину показали молодильную клубнику и усовершенствованный виноград

    Политолог назвал ставшую угрозой страну-соседа России

    Уголовник вышел покурить из машины и погубил малолетних сына и дочь

    Диспетчер службы спасения рассказал о самых глупых поводах для звонков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости