Российский самолет нарушил маршрут полета за границей

Власти Гонконга уведомили российскую авиакомпанию о нарушении маршрута полета
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Самолет российской авиакомпании нарушил маршрут полета за границей — в Гонконге. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел 2 сентября. При выполнении рейса из Хабаровска в город Санья на китайском острове Хайнань Boeing 737-800 отклонился от утвержденного маршрута полета над Гонконгом.

Авиационные власти Гонконга уведомили местное представительство российского перевозчика о произошедшем. Анализ траекторий полетов показал, что лайнер чуть раньше свернул вправо в сторону особого административного района Китая Макао.

По данным источника, нарушение произошло в воздушном пространстве над дельтой Жемчужной реки, которое считается одним из самых загруженных в мире.

В марте самолет российской авиакомпании Azur Air незаконно залетел в воздушное пространство Китая. Борт следовал из провинции Районг в Таиланде в Благовещенск.

    Все новости