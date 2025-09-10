СКА сыграет домашний матч в девяти тысячах километров от Петербурга

КХЛ перенесла матч между СКА и «Амуром» из Петербурга в Хабаровск

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перенесло матч регулярного чемпионата между СКА и «Амуром» из Петербурга в Хабаровск. Об этом сообщается на сайте лиги.

Причиной стала невозможность проведения матча с «Амуром» на домашней арене. В СКА заявили, что все доступные варианты проведения игры нарушали логистику и влекли серьезные финансовые расходы, поэтому было приняло решение о переносе матча на другую арену. Таким образом, СКА сыграет домашнюю встречу в девяти тысячах километров от Петербурга.

Вместо 5 января 2026 года матч пройдет 7 декабря 2025-го.

В прошедшем сезоне СКА вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде. Команда проиграла московскому «Динамо» в серии со счетом 2-4. По итогам сезона был уволен главный тренер Роман Ротенберг.