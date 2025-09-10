Спорт
14:44, 10 сентября 2025Спорт

Тарасова отреагировала на получение российским фигуристом немецкого гражданства

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на получение российским фигуристом Никитой Володиным немецкого гражданства. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист отметила, что ничего не думает об этом. «Мы должны думать, чтобы наши спортсмены хорошо катались и чтобы у нас была смена, было молодое поколение, чтобы наши сегодняшние чемпионы катались классно. Зачем нам думать о них?» — заявила тренер.

О получении Володиным немецкого паспорта стало известно 10 сентября. «Теперь у меня есть второй дом, и мы сможем представлять Германию на предстоящих Олимпийских играх», — заявил фигурист.

Володин встал в пару с немкой Минервой Фабьенне Хазе летом 2022 года. В 2025-м дуэт победил на чемпионате Европы.

    Все новости