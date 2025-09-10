Картаполов заявил о стремлении Запада найти «болевые точки» на границе с Россией

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о стремлении Запада навредить России. В беседе с ТАСС парламентарий отметил, что на границе с РФ пытаются найти «болевые точки».

Картаполов указал, что новые очаги напряжения хотят создать в Финляндии, Молдавии и странах Прибалтики. По мнению депутата Госдумы, провал западной авантюры с Украиной уже очевиден всем.

Он заверил, что Россия пристально наблюдает за внешней обстановкой. «Мы очень четко, жестко и оперативно реагируем на все попытки создать нам угрозу», — резюмировал он.

До этого сообщалось, что Картаполов допустил конфликт с Финляндией.

Парламентарий тогда предупредил, что в случае начала конфликта все трагические события будут на совести Финляндии.

Еще раньше член Совфеда Андрей Климов заявил, что Финляндия стала «анти-Россией» после смены руководства страны около 10 лет назад.