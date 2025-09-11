Сообщение о намеренно направленных к Польше российских БПЛА не подтвердилось

Сообщения о намеренно направленных к Польше БПЛА России опровергли

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 10 сентября заявил, что российские дроны были нацелены на Польшу. Эта информация не подтвердилась.

«Нет абсолютно никаких оснований полагать, что это была ошибочная коррекция курса или что-то подобное», — сообщил он на выступлении перед бундестагом. Его слова передает агентство AFP. Также в сети появились сообщения о том, что дроны можно было отследить с помощью сервиса FlightRadar24.

Однако Минобороны России в своем Telegram-канале заявило, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Также в ведомстве добавили, что максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.

В свою очередь представитель Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая сообщила, что были найдены обломки 12 дронов. На фото обломков отсутствуют какие-либо подтверждения того, что дроны принадлежали российской стороне. Кроме того, ни на одном из упавших дронов не было обнаружено взрывчатых веществ. Это также опровергает заявление Писториуса.

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов напомнил о падении снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Польше в 2022 году. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор отметил, что Киев тогда призывал Варшаву переложить ответственность на Москву, однако в Польше отказались от этого.

В преднамеренную атаку со стороны России не очень верят и сами поляки. Согласно анализу сообщений в польском сегменте интернета, проведенному агентством Res Futura, 38 процентов поляков назвали виновником произошедшего Украину, 34 процента — Россию и 15 процентов — саму Польшу.

Версию о сбившихся с курса беспилотниках подтверждают слова начальника Генштаба ВС Белоруссии Павла Муравейко. Он сообщил, что Белоруссия оповестила Польшу и Литву о приближающихся к территории этих стран беспилотниках. Глава МИД Польши подтвердил это, сообщают РИА Новости. Такое заявление Белоруссии — члена Союзного государства с РФ также доказывает несостоятельность версии о преднамеренном ударе ВС РФ по польской территории.

Сообщение о том, что эти дроны можно было отследить с помощью сервиса FlightRadar24 — это также вброс. «Герани» и «Герберы» не оснащены устройствами ADS-B — трекерами, которые позволяют отслеживать их перемещение в воздухе так, как это происходит в случае с самолетами.

Кроме того, значки дронов на карте отличаются по цвету от принятых обозначений на этом ресурсе. Это подкрепляет мнение, что Telegram-канал подделал картинку с помощью фотошопа.

Заявление Писториуса о том, что Россия намеренно нацелила дроны на польскую территорию, не получило широкого распространения в российских медиа и не нашло подтверждения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».