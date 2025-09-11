Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:56, 11 сентября 2025Интернет и СМИ

Сообщение о намеренно направленных к Польше российских БПЛА не подтвердилось

Сообщения о намеренно направленных к Польше БПЛА России опровергли
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Polsat News / Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус 10 сентября заявил, что российские дроны были нацелены на Польшу. Эта информация не подтвердилась.

«Нет абсолютно никаких оснований полагать, что это была ошибочная коррекция курса или что-то подобное», — сообщил он на выступлении перед бундестагом. Его слова передает агентство AFP. Также в сети появились сообщения о том, что дроны можно было отследить с помощью сервиса FlightRadar24.

Однако Минобороны России в своем Telegram-канале заявило, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Также в ведомстве добавили, что максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.

В свою очередь представитель Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая сообщила, что были найдены обломки 12 дронов. На фото обломков отсутствуют какие-либо подтверждения того, что дроны принадлежали российской стороне. Кроме того, ни на одном из упавших дронов не было обнаружено взрывчатых веществ. Это также опровергает заявление Писториуса.

Материалы по теме:
«Акт агрессии». В Польше ночью сбили несколько дронов. В США обвинили в атаке Россию
«Акт агрессии». В Польше ночью сбили несколько дронов. В США обвинили в атаке Россию
10 сентября 2025
НАТО, ЕС и Белоруссия отреагировали на инцидент с дронами в Польше. Их назвали заблудившимися и не восприняли как атаку
НАТО, ЕС и Белоруссия отреагировали на инцидент с дронами в Польше. Их назвали заблудившимися и не восприняли как атаку
10 сентября 2025

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов напомнил о падении снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Польше в 2022 году. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор отметил, что Киев тогда призывал Варшаву переложить ответственность на Москву, однако в Польше отказались от этого.

В преднамеренную атаку со стороны России не очень верят и сами поляки. Согласно анализу сообщений в польском сегменте интернета, проведенному агентством Res Futura, 38 процентов поляков назвали виновником произошедшего Украину, 34 процента — Россию и 15 процентов — саму Польшу.

Версию о сбившихся с курса беспилотниках подтверждают слова начальника Генштаба ВС Белоруссии Павла Муравейко. Он сообщил, что Белоруссия оповестила Польшу и Литву о приближающихся к территории этих стран беспилотниках. Глава МИД Польши подтвердил это, сообщают РИА Новости. Такое заявление Белоруссии — члена Союзного государства с РФ также доказывает несостоятельность версии о преднамеренном ударе ВС РФ по польской территории.

Материалы по теме:
Хакеры выяснили условие, при котором Запад согласится уступить России территории. Что потребуют от Москвы взамен?
Хакеры выяснили условие, при котором Запад согласится уступить России территории. Что потребуют от Москвы взамен?
9 сентября 2025
«Они не остановятся» Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
«Они не остановятся»Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
10 сентября 2025

Сообщение о том, что эти дроны можно было отследить с помощью сервиса FlightRadar24 — это также вброс. «Герани» и «Герберы» не оснащены устройствами ADS-B — трекерами, которые позволяют отслеживать их перемещение в воздухе так, как это происходит в случае с самолетами.

Кроме того, значки дронов на карте отличаются по цвету от принятых обозначений на этом ресурсе. Это подкрепляет мнение, что Telegram-канал подделал картинку с помощью фотошопа.

Заявление Писториуса о том, что Россия намеренно нацелила дроны на польскую территорию, не получило широкого распространения в российских медиа и не нашло подтверждения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?

    Популярная российская юмористка испытала ужас в туалете в Европе

    В Кремле ответили на вопрос о внешних целях совместных с Минском военных учений

    Жителям Подмосковья назвали время прихода первых заморозков

    Не принятый в российскую школу русский ребенок зачитал по памяти Пушкина на видео

    Россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения

    В России апробируют дрон-ракету «Залп-1»

    Россияне оценили свое финансовое положение

    Токаев анонсировал референдум

    В Кремле рассказали о подготовке нового телефонного разговора Трампа и Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости