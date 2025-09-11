Фетисов отреагировал на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на информацию о том, что российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин мог заработать более 3,3 миллиарда рублей за время летнего отпуска в России. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Фетисова, для хорошего заработка в России нужно хорошо играть в Северной Америке. «Здесь все взаимосвязано. Приятно, что в нашей стране отреагировали на этот фантастический успех. И другим ребятам есть к чему стремиться», — заявил бывший хоккеист.

Ранее доходы Овечкина в отпуске подсчитал SHOT. По информации источника, хоккеист заключил до 10 новых рекламных контрактов с российскими компаниями.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018-м нападающий вместе с «Кэпиталс» выиграл Кубок Стэнли. В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.