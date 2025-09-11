Информацию об охране «Ахматом» избирательных участков в Курской области назвали фейком

Курский оперштаб назвал фейком информацию о задействовании «Ахмата» в выборах

Информация о том, что спецназ «Ахмат» будет охранять избирательные участки в Курской области, является фейком. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба.

«В социальных сетях распространяется сгенерированный через нейросети фейковый видеоролик, на котором генерал-лейтенант Апти Алаудинов якобы заявляет, что в связи с новыми провокациями в приграничье избирательные участки в Курской области будут охраняться подразделениями спецназа "Ахмат"», — говорится в сообщении.

Данная информация, отметили в оперштабе, не соответствует действительности. Голосование в регионе будет проходить в полном соответствии с требованиями безопасности в условиях проведения контртеррористической операции (КТО). В этом случае задействование специальных воинских подразделений не предполагается.

Выборы губернаторов пройдут, в частности, в Курской области, которая в 2024 году подверглась вторжению украинских войск, а также в Севастополе, Ленинградской области, Татарстане и других регионах.