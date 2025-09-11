Россия
00:01, 11 сентября 2025Россия

В России 12 сентября начнутся трехдневные выборы

В России 12 сентября начнутся трехдневные выборы в ходе Единого дня голосования
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЕдиный день голосования

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России в пятницу, 12 сентября, начнутся трехдневные выборы, которые завершатся 14 сентября в Единый день голосования. В общей сложности в них смогут принять участие свыше 55 миллионов избирателей, сообщает в Telegram-канале ЦИК России.

Россияне выберут 21 губернатора, а всего в рамках выборной кампании предстоит заместить 47 тысяч должностей. Также необходимо избрать новые созывы 11 законодательных собраний субъектов и 25 городских дум региональных центров.

Выборы губернаторов пройдут, в частности, в Курской области, которая в 2024 году подверглась вторжению украинских войск, а также в Севастополе, Ленинградской области, Татарстане и других регионах.

В 37 регионах голосование будет проводиться максимально возможные три дня, в одной области — два дня, в остальных — по одному дню. Всего выборы различных уровней состоятся в 81 регионе страны. Не запланированы они в этот раз только в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в ходе трехдневного голосования в Москве по просьбе ЦИК организуют голосование для жителей ряда регионов, в которых назначены выборы губернаторов. Специально для этого с 12 по 14 сентября в разных районах столицы откроется 14 экстерриториальных участков. На них установят терминалы электронного голосования, организуют работу участковых избирательных комиссий и наблюдение.

