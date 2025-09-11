Капитан клуба КХЛ высказался о двухлетней дисквалификации за допинг

Дисквалифицированный за допинг Голышев заявил, что в РУСАДА начинаются слушания

Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев в своем Telegram-канале высказался о двухлетней дисквалификации за допинг.

Игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) попросил болельщиков и представителей СМИ не звонить ему. «Буквально вот-вот начинаются слушания в РУСАДА. Не отвлекайте!» — отметил Голышев.

Ранее о дисквалификации Голышева заявил глава КХЛ Алексей Морозов. Он отметил, что хоккеист нарушил антидопинговые правила, но не уточнил какие.

Впервые информация о допинге, обнаруженном у Голышева, появилась в апреле этого года. «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что в организме форварда обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин.