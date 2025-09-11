Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Амкал
Сегодня
17:00 (Мск)
Салют Белгород
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Леон Сатурн
Сегодня
19:30 (Мск)
Broke Boys
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
14:32, 11 сентября 2025Спорт

Капитан клуба КХЛ высказался о двухлетней дисквалификации за допинг

Дисквалифицированный за допинг Голышев заявил, что в РУСАДА начинаются слушания
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Анатолий Голышев

Анатолий Голышев. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев в своем Telegram-канале высказался о двухлетней дисквалификации за допинг.

Игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) попросил болельщиков и представителей СМИ не звонить ему. «Буквально вот-вот начинаются слушания в РУСАДА. Не отвлекайте!» — отметил Голышев.

Ранее о дисквалификации Голышева заявил глава КХЛ Алексей Морозов. Он отметил, что хоккеист нарушил антидопинговые правила, но не уточнил какие.

Впервые информация о допинге, обнаруженном у Голышева, появилась в апреле этого года. «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что в организме форварда обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?

    Раскрыт портрет среднестатистического преступника в самом богатом российском городе

    В России высказались о встрече Лукашенко и представителя Трампа

    Главаря банды «010» сдал взятый под госзащиту свидетель из российского региона

    Стало известно об активизации ударов дронами-ракетами ВСУ по России

    Россиянка привезла из Дубая на родину золотой браслет и оказалась под угрозой тюрьмы

    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных

    Раскрыты подробности опознания тела угнавшего вертолет на Украину российского летчика

    В МИД России объяснили закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости