Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Амкал
Сегодня
17:00 (Мск)
Салют Белгород
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Леон Сатурн
Сегодня
19:30 (Мск)
Broke Boys
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
14:01, 11 сентября 2025Спорт

Капитана клуба КХЛ дисквалифицировали на два года за допинг

Капитана «Автомобилиста» Голышева дисквалифицировали на два года за допинг
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев дисквалифицирован на два сезона за допинг. Об этом ТАСС рассказал глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

По словам функционера, спортсмен может подать апелляцию в течение 20 дней. Морозов отметил, что Голышев нарушил антидопинговые правила, но не уточнил, какие.

Впервые информация о допинге у Голышева появилась в апреле этого года. Тогда «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что в организме Голышева обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин.

Голышев — воспитанник системы «Автомобилиста». В минувшем сезоне 30-летний форвард провел за команду 52 матча в регулярном чемпионате, забросив 13 шайб и сделав 23 результативные передачи. В плей-офф он сыграл в семи встречах, в которых по одному разу забил и ассистировал.

    Все новости