Капитана клуба КХЛ дисквалифицировали на два года за допинг

Капитана «Автомобилиста» Голышева дисквалифицировали на два года за допинг

Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев дисквалифицирован на два сезона за допинг. Об этом ТАСС рассказал глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

По словам функционера, спортсмен может подать апелляцию в течение 20 дней. Морозов отметил, что Голышев нарушил антидопинговые правила, но не уточнил, какие.

Впервые информация о допинге у Голышева появилась в апреле этого года. Тогда «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что в организме Голышева обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин.

Голышев — воспитанник системы «Автомобилиста». В минувшем сезоне 30-летний форвард провел за команду 52 матча в регулярном чемпионате, забросив 13 шайб и сделав 23 результативные передачи. В плей-офф он сыграл в семи встречах, в которых по одному разу забил и ассистировал.

