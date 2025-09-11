Спорт
18:14, 11 сентября 2025Спорт

Лидера «Краснодара» дисквалифицировали

Футболиста «Краснодара» Кордобу дисквалифицировали на один матч РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба был дисквалифицирован за агрессивное поведение в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Об этом сообщается на сайте РФС.

Лидер команды пропустит матч РПЛ и еще один условно с испытательным сроком в три месяца. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отказал «Краснодару» в отмене красной карточки.

Встреча между ЦСКА и «Краснодаром» прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 36-й минуте первый мяч забил полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. На 44-й равенство восстановил нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 56-й Кордоба получил красную карточку и был удален с поля.

Таким образом, после семи матчей «Краснодар» удержал лидирующую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. ЦСКА располагается на четвертом месте, имея в активе 15 очков.

