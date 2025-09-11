Лукашенко раскрыл детали инцидента с дронами

Лукашенко: Белоруссия заблаговременно предупредила Польшу о приближении дронов

Белоруссия заблаговременно предупредила Польшу о приближающихся дронах. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Все, что могли мы уничтожить, мы сбили, эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили?» — прокомментировал он.

Белорусский лидер заявил, что Польша «нагнетает обстановку на ровном месте». Лукашенко подчеркнул, что Минск не хочет ни войн, ни закрытия границ, но страна будет вынуждена реагировать, если ее поставят перед фактом.

В ночь на 10 сентября стало известно, что неопознанные беспилотники залетели на территорию Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства.

Он также рассказал, что в небе зафиксировали 19 дронов, и обвинил в произошедшем Россию. При этом он не привел никаких доказательств.