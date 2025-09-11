Мать угнавшего вертолет российского летчика жаловалась на власти Испании из-за его тела

RT: Мать летчика Кузьминова жаловалась, что власти Испании не отдают его тело

Мать российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего в августе 2023 года на Украину вертолет Ми-8, жаловалась, что власти Испании не отдают ей его тело. Об этом пишет RT со ссылкой на знакомого семьи.

По словам собеседника телеканала, женщина связывалась с родственниками и рассказывала, как опознавала сына. «Жаловалась, что испанские власти не отдают ей тело для похорон», — сказал он.

До этого одна из одноклассниц Кузьминова рассказала RT, что летчик никогда не был близок с матерью, которая считала его обузой. По ее словам, военный всю жизнь прожил с бабушкой и дедушкой, в то время как родная мать находилась в Корее с мужчиной.

Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска в августе 2023 года. Действия летчика курировало Главное управление разведки (ГУР) Украины. В ноябре 2024 года стало известно, что в него стреляли двое киллеров на парковке жилого дома в испанском городе Вильяхойоса. Мужчина пытался сбежать от нападавших, но потерял сознание. При побеге киллеры сбили его на машине, которую через несколько дней нашли сгоревшей примерно в 20 километрах от населенного пункта. После смерти перебежчика похоронили в безымянной могиле.