Россия
16:47, 11 сентября 2025Россия

Стало известно о странностях в поведении угнавшего вертолет на Украину российского летчика

RT: Угнавшего вертолет на Украину летчика Кузьминова считали очень странным
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladyslav Musiienko / AP

Угнавшего в 2023 году вертолет на Украину летчика Максима Кузьминова в детстве считали очень странным. Об этом стало известно из публикации RT.

Изданию удалось связаться с россиянкой, которую в СМИ называли девушкой Кузьминова, с которой тот якобы пытался связаться незадолго до смерти. Не названная по имени собеседница RT опровергла контакты с Кузьминовым после совершенного им преступления и отметила, что хотя незадолго до угона вертолета военный связывался с ней и предлагал встречу, в отношениях они не состояли.

Она предположила, что Кузьминов, ее бывший одноклассник, хотел выговориться, так как общаться ему было не с кем — с детства военного притесняли из-за странностей в поведении.

Возможно, что-то хотел сказать. Ему не с кем было делиться своими переживаниями. Но это только мои предположения. Просто в школьные годы его жестко буллили. Он был очень странный

одноклассница Кузьминова
В 2023 году российский летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска, после чего направился на Украину. ГУР Украины признало, что курировало действия российского военного. Позже сообщалось, что его тело нашли в испанском городе Вильяхойоса. Бывшего российского бойца похоронили в безымянной могиле.

О похожей истории стало известно сегодня, 11 сентября. В спецназе «Ахмат» заявили, что боец Вооруженных сил России Лев Ступников во время участия в СВО мог на протяжении семи месяцев наводить ракеты на своих сослуживцев, а после сбежал на Украину. Подразделение «открыло охоту» на Ступникова.

