Трамп поздравил Лукашенко с победой Соболенко

Президент Трамп поздравил Лукашенко с победой теннисистки Соболенко на US Open

Президент США Дональд Трамп поздравил лидера Белоруссии Александра Лукашенко с победой теннисистки Арины Соболенко на US Open 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп заявил, что спортсменка представляет собой самое лучшее из того, чем является Белоруссия. «И мы знаем, что вы очень гордитесь ее достижениями», — подчеркнул он.

6 сентября Соболенко одержала победу над американкой Амандой Анисимовой в финале Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Она во второй раз подряд выиграла US Open, всего в ее активе четыре победы на турнирах Большого шлема.

Белоруска получила за победу на US Open-2025 рекордную сумму призовых. Спортсменка заработала пять миллионов долларов.