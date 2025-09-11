В США высказались о возможном товарищеском матче со сборной России по футболу

Представитель Федерации футбола США: Мы не ведем переговоров с Россией о матче

Неназванный представитель Федерации футбола США (US Soccer) высказался о возможном товарищеском матче со сборной России по футболу. Об этом сообщает Oods.ru.

По его словам, организация не ведет переговоров с Россией по поводу проведения каких-либо матчей.

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможном товарищеском матче между сборными России и США по футболу. По словам российского министра, такая возможность обсуждается в некоторых кругах.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.