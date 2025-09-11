Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Амкал
Сегодня
17:00 (Мск)
Салют Белгород
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Леон Сатурн
Сегодня
19:30 (Мск)
Broke Boys
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
13:20, 11 сентября 2025Спорт

В США высказались о возможном товарищеском матче со сборной России по футболу

Представитель Федерации футбола США: Мы не ведем переговоров с Россией о матче
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Joseph Maiorana / Reuters

Неназванный представитель Федерации футбола США (US Soccer) высказался о возможном товарищеском матче со сборной России по футболу. Об этом сообщает Oods.ru.

По его словам, организация не ведет переговоров с Россией по поводу проведения каких-либо матчей.

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о возможном товарищеском матче между сборными России и США по футболу. По словам российского министра, такая возможность обсуждается в некоторых кругах.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?

    Первая группа россиян улетела из Непала после охвативших страну протестов

    В «Ахмате» заявили о сбежавшем и семь месяцев наводившем ракеты ВСУ на своих солдате

    Поплавская назвала давшую интервью Пугачеву «обиженкой»

    Популярная российская юмористка испытала ужас в туалете в Европе

    В Кремле ответили на вопрос о внешних целях совместных с Минском военных учений

    Жителям Подмосковья назвали время прихода первых заморозков

    Не принятый в российскую школу русский ребенок зачитал по памяти Пушкина на видео

    Россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения

    В России апробируют дрон-ракету «Залп-1»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости