Агент капитана клуба КХЛ опроверг его двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Агент Голышева Бабаев опроверг его двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева, опроверг слова главы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексея Морозова о двухлетней дисквалификации нападающего за допинг. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Рассмотрения дела еще не было. Все документы отправлены, и эксперты должны их изучить», — заявил Бабаев. Он добавил, что слушания по делу пройдут 25 сентября, и он надеется, что для Голышева все закончится хорошо.

Морозов заявил о дисквалификации Голышева 11 сентября. Он отметил, что хоккеист нарушил антидопинговые правила, но не уточнил какие.

Впервые информация о допинге, обнаруженном у Голышева, появилась в апреле этого года. «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что в организме форварда обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин.