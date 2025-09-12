Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Сибирь
0:0
Перерыв
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Рубин
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Мх
Мир Российская Премьер-лига|8-й тур
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шанхайские Драконы
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Греция
Сегодня
21:00 (Мск)
Турция
ЧЕ-2025 (м)|1/2 финала
Байер
Сегодня
21:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия — Бундеслига|3-й тур
15:48, 12 сентября 2025Спорт

Агент капитана клуба КХЛ опроверг его двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Агент Голышева Бабаев опроверг его двухлетнюю дисквалификацию за допинг
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Анатолий Голышев

Анатолий Голышев. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева, опроверг слова главы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексея Морозова о двухлетней дисквалификации нападающего за допинг. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Рассмотрения дела еще не было. Все документы отправлены, и эксперты должны их изучить», — заявил Бабаев. Он добавил, что слушания по делу пройдут 25 сентября, и он надеется, что для Голышева все закончится хорошо.

Морозов заявил о дисквалификации Голышева 11 сентября. Он отметил, что хоккеист нарушил антидопинговые правила, но не уточнил какие.

Впервые информация о допинге, обнаруженном у Голышева, появилась в апреле этого года. «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что в организме форварда обнаружили запрещенное вещество псевдоэфедрин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?

    Алсу объяснила решение о разводе с Абрамовым

    «А кто ты такой?» Кем был и чем запомнился американцам Чарли Кирк, убитый снайпером?

    Набиуллина оценила эффективность ключевой ставки для сдерживания роста цен

    Трамп уличил Зеленского в не слишком быстром согласии на переговоры

    Два человека не выжили после обрыва канатной дороги на Эльбрусе

    Раскрыта личность стрелявшего в соратника Трампа

    В Москве продлят работу общественного транспорта

    ЦБ назвал ожидаемым резкое замедление роста российской экономики

    Трамп раскрыл подробности возможных санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости