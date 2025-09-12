Глава World Athletics назвал условие для возвращения российских легкоатлетов на турниры

Коу: Нужно мирное соглашение, чтобы говорить о допуске российских легкоатлетов

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу назвал условие для начала обсуждения возвращения российских легкоатлетов на турниры под эгидой организации. Об этом сообщает «Чемпионат».

Он отметил, что ждет мирного соглашения в военном конфликте на Украине. «Но ничего не изменилось. Я молю бога, чтобы ситуация изменилась — и не только в легкой атлетике, — потому что дальше так не может продолжаться», — заявил Коу.

Ранее российская прыгунья с шестом Полина Кнороз уличила Коу в нелюбви к россиянам. По ее мнению, российских легкоатлетов вернут на международные турниры в последнюю очередь.

Российских легкоатлетов лишили права выступать на международных турнирах из-за допинговых скандалов в августе 2016 года. В марте этого года World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований.