19:16, 12 сентября 2025Спорт

Канадский хоккеист назвал преимущества жизни в Челябинске

Канадский хоккеист «Трактора» Дриджер: Мне нравятся рестораны в Челябинске
Анастасия Борисова
Крис Дригер (в центре)

Канадский вратарь «Трактора» Крис Дриджер назвал преимущества жизни в Челябинске. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Хоккеист заявил, что ему и его жене нравятся рестораны и кафе в городе, так как они выглядят достойно. «К тому же жизнь в России, особенно в Челябинске, очень доступна по цене, и это нам тоже нравится», — подчеркнул Дриджер.

Вратарь подписал контракт с «Трактором» летом 2025 года. Он известен по выступлениям за такие клубы Национальной хоккейной лиги, как «Оттава» и «Флорида».

Ранее канадский защитник московского ЦСКА Джереми Рой назвал любимые и нелюбимые блюда в России. Со знаком «плюс» он выделил мясные блюда на огне и борщ, а со знаком «минус» — холодец.

