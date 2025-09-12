Путешествия
11:32, 12 сентября 2025

МИД Японии скорректировал предупреждение об опасности поездок в Россию

МИД Японии скорректировал предупреждение о поездках в Россию для граждан
Елизавета Гринберг (редактор)
СюжетЦунами в Японии:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство иностранных дел Японии скорректировало предупреждение об опасности поездок в Россию. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Есимаса Хаяси, его слова приводит ТАСС.

До этого МИД Японии рекомендовал своим гражданам воздержаться от посещения России независимо от целей, в настоящее же время японское правительство скорректировало документ и допустило поездки в страну «по вынужденным обстоятельствам» — для учебы, научной и творческой деятельности, в бизнес-целях и для участия в поминальной службе.

«В отличие от неопределенной ситуации, которая была на момент введения рекомендаций [воздерживаться от поездок в Россию], ситуация в РФ, за исключением некоторых районов, в целом стабильная», — сказал Хаяси на пресс-конференции.

В Японии существует особая четырехуровневая система предупреждения об опасности посещения той или иной страны. В отношении России действует уведомление третьего уровня. Четвертый уровень действует в отношении Украины и приграничных ей районов Белоруссии.

Ранее россиян в Японии эвакуировали из отелей на фоне угрозы цунами. Это произошло в районе города Камакура.

