Родченков рассказал о просьбе в России подмешать допинг в пробу украинской биатлонистки

Родченков: В России меня просили подмешать допинг в пробу биатлонистки с Украины

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал о поступившей ему в России просьбе подмешать допинг в пробу одной из украинских биатлонисток. Он высказался в своей книге «Допинг. Запрещенные страницы», фрагмент которой приводит Sport24.

По его словам, это произошло в 2013 году в Москве. Человек, которого Родченков не назвал, переживал из-за высоких шансов женской сборной Украины по биатлону завоевать золото на Олимпиаде-2014 в Сочи в эстафете.

«Меня спросили, можем ли мы пойти немного дальше — сделать чистую пробу грязной, заменить или загрязнить пробу одной украинской биатлонистки, что-то они не ко времени разбегались», — рассказал Родченков. Он добавил, что смог отговорить собеседника от этой идеи. Родченков обратил внимание на то, что украинки находятся в международном пуле тестирования, и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в любой момент может взять у них чистую пробу, что приведет к провалу операции.

11 сентября Родченков обвинил Международный союз биатлонистов (IBU) в систематическом сокрытии допинговых нарушений. Он отметил, что это происходило в течение нескольких лет.