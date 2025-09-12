Путешествия
03:38, 12 сентября 2025Путешествия

Россиянка назвала три сюрприза при въезде в страну Центральной Америки

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Leonid Andronov / Shutterstock / Fotodom  

Российская путешественница Марина Ершова назвала три сюрприза, которые ждали ее при въезде в страну Центральной Америки. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Первое, что бросилось в глаза автору публикации в Никарагуа, — зелень. Тревел-блогерша рассказала, что пересекла границу этого латиноамериканского государства после поездки в Гондурас, в котором климат был жарким и сухим. Однако в соседней стране оказалось, что кофе, бананы и манго растут прямо вдоль дороги. «Мне казалось, что кто-то включил режим "пейзаж мечты" в реальности», — добавила туристка.

Также путешественницу удивили ровные автомагистрали с новой разметкой и свежий запах трав. Ершова отметила, что, несмотря на статус бедной и опасной страны, жители Никарагуа показались ей приветливыми. «Где опасно? Люди улыбаются, машут. Дети бегут вдоль дороги и кричат Hola!, и никакой агрессии», — подчеркнула блогерша.

Ранее Ершова рассказала, как пять часов провела в пробке на границе между Гондурасом и Никарагуа. Девушка описала свой опыт словами «ад на колесах».

    Россиянка назвала три сюрприза при въезде в страну Центральной Америки

