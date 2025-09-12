Спорт
09:14, 12 сентября 2025Спорт

Российский вратарь сменил команду в НХЛ

Российский вратарь Георгиев перешел из «Сан-Хосе» в «Баффало Сейбрс»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Neville E. Guard / Imagn Images / Reuters

Российский голкипер Александр Георгиев сменил команду в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте нового клуба вратаря — «Баффало Сейбрс»

Россиянин перешел туда из «Сан-Хосе Шаркс». Георгиев подписал однолетний контракт с «Баффало». Его зарплата составит 825 тысяч долларов.

Георгиев играл восемь сезонов в НХЛ. Он суммарно провел в лиге 303 матча, отразив 90,3 процента бросков по своим воротам.

Ранее НХЛ в преддверии сезона-2025/2026 на своем сайте опубликовала топ-10 лучших вратарей по версии лиги. В список вошли четверо россиян, из них трое находятся в топ-5. Среди них не было Георгиева.

    Все новости