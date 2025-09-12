Экономика
16:15, 12 сентября 2025Экономика

В России сравнили скорость снижения ставок по вкладам и кредитам

Набиуллина: Уменьшение ставок по депозитам в РФ более ощутимо, чем по кредитам
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ ставки по вкладам в России уменьшаются быстрее, чем по кредитам. О таких результатах сравнения их динамики говорится в заявлении председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, сделанном по итогам совета директоров регулятора.

По словам главы Центробанка, такая ситуация характерна для фазы смягчения денежно-кредитной политики. «Разные ставки подстраиваются с разной скоростью, но в конечном счете мы увидим их сопоставимое движение вниз», — сказала она.

Набиуллина также уточнила, что ЦБ не рассматривал вариант снижения ключевой ставки до 16 процентов годовых, считавшегося наиболее вероятным у экспертов. Выбор, как выяснилось, делался между сохранением показателя на уровне 18 процентов и тем, чтобы опустить его до 17 процентов, что в итоге и было сделано.

В выпущенном до этого пресс-релизе регулятор объяснил сдержанное решение по ставке в том числе сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями россиян.

