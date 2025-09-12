Страну БРИКС назвали одной из главных пострадавших от пошлин Трампа

Экс-глава Минфина РФ Задорнов: Индия — одна из самых пострадавших от пошлин США

Индия (член БРИКС) является одной их главных пострадавших от резкого ужесточения таможенной политики властей США. Об этом заявил бывший руководитель Министерства финансов (Минфина) РФ Михаил Задорнов, его слова приводит РИА Новости.

Повышенные импортные пошлины США на ряд категорий индийских товаров в среднесрочной перспективе могут привести к замедлению темпов экономического роста азиатской страны. Местные экспортеры в значительной степени зависят от сбыта своей продукции на американский рынок. В результате ужесточения таможенной политики США условия двусторонней торговли рискуют заметно ухудшиться, пояснил Задорнов.

К числу других наиболее пострадавших от пошлин Соединенных Штатов стран он включил Канаду, Мексику и ряд стран Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам. Перспективы экономического роста этих государств также остаются под большим вопросом, резюмировал Задорнов. В целом жесткая таможенная политика США, отметил экс-глава Минфина РФ, создает огромную неопределенность для всех производственных цепочек и новых инвестиций. Наблюдавшиеся последние десятилетия устойчивые торговые и логистические связи «рвутся», а поиск новых может занять продолжительное время, резюмировал Задорнов.

Повышенные пошлины США в отношении ряда индийских товаров начали действовать с конца августа 2025 года. Поводом для введения 50-процентных тарифов, пояснял Трамп, послужили продолжающиеся закупки азиатской страной российских энергоресурсов, в первую очередь, нефти. Глава Белого дома неоднократно предупреждал Нью-Дели о пагубности подобной стратегии, указывая, что такого рода импорт пополняет российских бюджет и, как следствие, — ведет к затягиванию боевых действий на Украине.

В Торгово-промышленной палате Индии прогнозировали, что из-за повышенных пошлин США экспорт азиатской страны сократится на 10-15 процентов. Под угрозой в таком случае окажутся миллионы рабочих мест. На этом фоне в бизнес-объединении призвали индийские власти экстренно начать поиск альтернативных рынков сбыта. Премьер-министр азиатской страны Нарендра Моди заявлял о готовности заплатить высокую цену и сделать все возможное ради защиты интересов местных производителей. Министр торговли Индии Пиюш Гоял, в свою очередь, выразил надежду, что Нью-Дели и Вашингтону удастся прийти к компромиссу по вопросу взаимных пошлин к ноябрю 2025 года.